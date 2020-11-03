Агент 007: ВВС Израиля показали угнанный МиГ-21 с Шоном Коннери

Агент 007: ВВС Израиля показали угнанный МиГ-21 с Шоном Коннери
Фото: Константин Мачульский/ТАСС
Операция "Алмаз" могла стать сюжетом одной из лучшим серий про агента 007

ВВС Израиля, выражая соболезнования в связи со смертью легендарного актера Шона Коннери, опубликовало в Twitter любопытное фото. На нем лучший, по мнению большинства кинокритиков, Джеймс Бонд стоит на фоне МиГ-21 с бортовым номером 007. Этот истребитель, принадлежавший ранее ВВС Ирака, заполучили израильские разведчики из Моссада в ходе спецоперации, которая вполне могла стать сюжетом для новой серии о Бонде.

Шон Коннери посетил Израиль в 1967 году и сфотографировался с генерал-майором Моти Ходом, который на тот момент возглавлял ВВС Израиля. Самолет пронумеровали именно в честь Бонда.


МиГ-21 приземлился на авиабазе Хацор в центре Израиля 16 августа 1966 года. За штурвалом находился иракский перебежчик Мунир Редфа. Чем-то это история напоминает угон МиГ-25 в Японию Виктором Беленко, однако если разобраться, становится понятно, что МиГ-21 Израиль получил не просто так, а огромными усилями Моссада. Хотя подавалась эта история так: Редфа прилетел и попросил политического убежища в обмен на самолет. Но конечно, все было не так.

С начала 60-х годов Израиль начал подталкивать иракских пилотов к дезертирству. Как пишут Иэн Блэк и Бенни Моррис в "Секретных войнах Израиля", агент Жан Леон Томас, работавший на Моссад, предлагал иракским пилотам серьезные деньги за угон самолета в Израиль. Томаса раскрыли и казнили в 1962 году.

Израилю удалось получить учебно-тренировочный Як-11 ВВС Египта в 1964, но это была слишком "мелкая рыбешка".

Вскоре Моссад узнал, что в начале 1965 года иракских пилотов отправляют на базу ВВС США Рэндольф, чтобы те могли пройти обучение. Информация поступила от агента из Багдада, который якобы был неграмотным иракским евреем. В Израиль сообщение пришло из Ирана, который на тот момент поддерживал хорошие отношения с Иерусалимом.

По данным The Drive, иракских пилотов должны были переманить женщины-агенты, заманив их в ловушку. Один из пилотов был застрелен в баре Техаса в июне 1965 года, когда, видимо, отказался от "сотрудничества".

Ирак на фоне таких событий быстро свернул программу обучения, однако агентам Моссада удалось "установить отношения" по крайней мере, с тремя пилотами. В июле 1965 года агент израильской разведки в Ираке застрелил одного из них – капитана ВВС в его в квартире в Багдаде.


Осталось двое. В феврале 1966 года второго пилота выбросили из поезда, когда он находился на лечении в Германии. Согласно отчетам ВВС Ирака, летчика убили, так как он попросил слишком много. Возможно, он грозился рассказать все командованию.

Остался Мунир Редфа, у которого был роман в США с израильской женщиной-агентом. Кроме того, ему очень не нравились, что его отправляют бомбить иракских курдов. Сам он был христианином-ассирийцем.

Редфе предложили гражданство Израиля и миллион долларов в обмен на МиГ-21, и в конце концов, он согласился. Возможно, у Моссада уже накопился компромат на Редфу и агенты угрожали ему сдать его, если летчик откажется угонять самолет. К тому же, пилот знал, что двух его коллег убили, и, скорее всего, он последует за ними в случае отказа.

Редфа был опытным летчиком, прошедшим обучение в СССР. 16 августа 1966 он прервал обычный тренировочный полет, набрал высоту и полетел над Иорданией, недоступный для Hawker Hunter ВВС этой страны. В воздушном пространстве Израиля его востретила пара "Миражей" и проводила на аэродром.

Угоны боевых самолетов происходили и в СССР, причем история Виктора Беленко – лишь самая известная.

Александр ИЛЬИН

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