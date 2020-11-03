Операция "Алмаз" могла стать сюжетом одной из лучшим серий про агента 007

ВВС Израиля, выражая соболезнования в связи со смертью легендарного актера Шона Коннери, опубликовало в Twitter любопытное фото. На нем лучший, по мнению большинства кинокритиков, Джеймс Бонд стоит на фоне МиГ-21 с бортовым номером 007. Этот истребитель, принадлежавший ранее ВВС Ирака, заполучили израильские разведчики из Моссада в ходе спецоперации, которая вполне могла стать сюжетом для новой серии о Бонде.

Шон Коннери посетил Израиль в 1967 году и сфотографировался с генерал-майором Моти Ходом, который на тот момент возглавлял ВВС Израиля. Самолет пронумеровали именно в честь Бонда.

Sir Sean Connery, best known for his role of James Bond, passed away today at the age of 90. In 1967, Connery visited Israel and took this historic picture with then IAF Commander Maj. Gen. Moti Hod with the background of an Iraqi MiG-21, numbered '007' after Bond. RIP. pic.twitter.com/yxdS4OQDSs — Israeli Air Force (@IAFsite) October 31, 2020

МиГ-21 приземлился на авиабазе Хацор в центре Израиля 16 августа 1966 года. За штурвалом находился иракский перебежчик Мунир Редфа. Чем-то это история напоминает угон МиГ-25 в Японию Виктором Беленко, однако если разобраться, становится понятно, что МиГ-21 Израиль получил не просто так, а огромными усилями Моссада. Хотя подавалась эта история так: Редфа прилетел и попросил политического убежища в обмен на самолет. Но конечно, все было не так.

С начала 60-х годов Израиль начал подталкивать иракских пилотов к дезертирству. Как пишут Иэн Блэк и Бенни Моррис в "Секретных войнах Израиля", агент Жан Леон Томас, работавший на Моссад, предлагал иракским пилотам серьезные деньги за угон самолета в Израиль. Томаса раскрыли и казнили в 1962 году.

Израилю удалось получить учебно-тренировочный Як-11 ВВС Египта в 1964, но это была слишком "мелкая рыбешка".

Вскоре Моссад узнал, что в начале 1965 года иракских пилотов отправляют на базу ВВС США Рэндольф, чтобы те могли пройти обучение. Информация поступила от агента из Багдада, который якобы был неграмотным иракским евреем. В Израиль сообщение пришло из Ирана, который на тот момент поддерживал хорошие отношения с Иерусалимом.

По данным The Drive, иракских пилотов должны были переманить женщины-агенты, заманив их в ловушку. Один из пилотов был застрелен в баре Техаса в июне 1965 года, когда, видимо, отказался от "сотрудничества".

Ирак на фоне таких событий быстро свернул программу обучения, однако агентам Моссада удалось "установить отношения" по крайней мере, с тремя пилотами. В июле 1965 года агент израильской разведки в Ираке застрелил одного из них – капитана ВВС в его в квартире в Багдаде.

Осталось двое. В феврале 1966 года второго пилота выбросили из поезда, когда он находился на лечении в Германии. Согласно отчетам ВВС Ирака, летчика убили, так как он попросил слишком много. Возможно, он грозился рассказать все командованию.

Остался Мунир Редфа, у которого был роман в США с израильской женщиной-агентом. Кроме того, ему очень не нравились, что его отправляют бомбить иракских курдов. Сам он был христианином-ассирийцем.

Редфе предложили гражданство Израиля и миллион долларов в обмен на МиГ-21, и в конце концов, он согласился. Возможно, у Моссада уже накопился компромат на Редфу и агенты угрожали ему сдать его, если летчик откажется угонять самолет. К тому же, пилот знал, что двух его коллег убили, и, скорее всего, он последует за ними в случае отказа.

Редфа был опытным летчиком, прошедшим обучение в СССР. 16 августа 1966 он прервал обычный тренировочный полет, набрал высоту и полетел над Иорданией, недоступный для Hawker Hunter ВВС этой страны. В воздушном пространстве Израиля его востретила пара "Миражей" и проводила на аэродром.

Угоны боевых самолетов происходили и в СССР, причем история Виктора Беленко – лишь самая известная.