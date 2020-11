ВВС Израиля, выражая соболезнования в связи со смертью легендарного актера Шона Коннери, опубликовало в Twitter любопытное фото. На нем лучший, по мнению большинства кинокритиков, Джеймс Бонд стоит на фоне МиГ-21 с бортовым номером 007. Этот истребитель, принадлежавший ранее ВВС Ирака, заполучили израильские разведчики из Моссада в ходе спецоперации, которая вполне могла стать сюжетом для новой серии о Бонде.

Шон Коннери посетил Израиль в 1967 году и сфотографировался с генерал-майором Моти Ходом, который на тот момент возглавлял ВВС Израиля. Самолет пронумеровали именно в честь Бонда.

Sir Sean Connery, best known for his role of James Bond, passed away today at the age of 90. In 1967, Connery visited Israel and took this historic picture with then IAF Commander Maj. Gen. Moti Hod with the background of an Iraqi MiG-21, numbered '007' after Bond. RIP. pic.twitter.com/yxdS4OQDSs