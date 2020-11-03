Комплексы займут промежуточное звено между артиллерией и "Искандер-М"

В России разрабатывают специальные гиперзвуковые "мини-Искандеры", которые смогут долетать до целей на расстоянии ста километров за считанные секунды. Новое вооружение предполагается использовать против бронетехники, артиллерии, штабов и пунктов управления.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники, разработка ракет идет на базе ракетного комплекса "Гермес". Ключевым различием станет использование прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который разгонит ракету до гиперзвуковой скорости. Комплекс уже получил рабочее название "Клевок-Д2". Устанавливать его планируется как на наземные, так и воздушные платформы.

По данным издания, после старта у ракеты будет отделять ступень, а затем уже включится маршевый двигатель. Калибр такой же, как у ракеты "Гермеса" – 207 мм. Вес – примерно 150 килограммов.

Интересно, что о разработке комплекса "Клевок" известно с 90-х годов прошлого года. В рамках этой программы и создали "Гермес". Сейчас ими вооружают сухопутные боевые машины, корабли, вертолеты. В частности, "Гермес" устанавливали на Ми-35 и Ка-52.