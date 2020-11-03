В России готовят мини-"Искандеры"

В России готовят мини-"Искандеры"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Комплексы займут промежуточное звено между артиллерией и "Искандер-М"

В России разрабатывают специальные гиперзвуковые "мини-Искандеры", которые смогут долетать до целей на расстоянии ста километров за считанные секунды. Новое вооружение предполагается использовать против бронетехники, артиллерии, штабов и пунктов управления.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники, разработка ракет идет на базе ракетного комплекса "Гермес". Ключевым различием станет использование прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который разгонит ракету до гиперзвуковой скорости. Комплекс уже получил рабочее название "Клевок-Д2". Устанавливать его планируется как на наземные, так и воздушные платформы.

По данным издания, после старта у ракеты будет отделять ступень, а затем уже включится маршевый двигатель. Калибр такой же, как у ракеты "Гермеса" – 207 мм. Вес – примерно 150 килограммов.

Интересно, что о разработке комплекса "Клевок" известно с 90-х годов прошлого года. В рамках этой программы и создали "Гермес". Сейчас ими вооружают сухопутные боевые машины, корабли, вертолеты. В частности, "Гермес" устанавливали на Ми-35 и Ка-52.

Александр ИЛЬИН

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Гость
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По данным издания, после старта у ракеты будет ОТДЕЛЯТЬ!!! ступень, а затем уже включится маршевый двигатель. Калибр такой же, как у ракеты "Гермеса" – 207 мм. Вес – примерно 150 килограммов.

Интересно, что о разработке комплекса "Клевок" известно с 90-<цензура> ГОДОВ ПРОШЛОГО ГОДА!!. В рамках этой программы и создали "Гермес". Сейчас ими вооружают сухопутные боевые машины, корабли, вертолеты. В частности, "Гермес" устанавливали на Ми-35 и Ка-52.

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Гость
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Грамотей,,,,,,,
Гость
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Интересно, что о разработке комплекса "Клевок" известно с 90-<цензура> годов ПРОШЛОГО ГОДА.
Гость
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Александр ты вообще хоть школу закончил? Этот текст с ошибками читать тошно.
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