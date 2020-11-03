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Российская зенитно-ракетная система С-500 сможет сбивать американские истребители F-35 благодаря продвинутой РЛС.
Как пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на китайское издание Sohu, радар "Прометея" с активной фазированной решеткой может обнаруживать цели с эффективной площадью рассеивания (ЭПР) 0,003 квадратных метра.
При этом, журналисты отмечают, что у F-35 этот показатель равен 0,25. В то же самое время, по данным военно-технического сборника "Бастион", фронтальная ЭПР у F-35 равна 0,0015, а у F-22 и вовсе 0,0001-0,0002 квадратных метров. При этом у МиГ-29 этот показатель – 5 квадратных метров. Стоит отметить, что эти цифры очень условные, так как показатель держится в секрете.
Так, Sohu уверяет, что у B-2 это 0,1 квадратных метра, однако по другой информации ЭПР бомбардировщика варьируется в диапазоне 0,0014 до 0,1, что тоже вызывает вопросы, так как ЭПР стелса B-2 просто должно быть меньше, чем у F-22 и вообще у всех самолетов, кроме перспективного B-21.
Стоит отметить, что для системы ПВО обнаружить и захватить цель – это разные вещи. По мнению западных военных экспертов, увидеть F-35 может и РЛС С-400, однако она не сможет передать координаты цели ракете.
Настоящие возможности С-500 до сих пор неизвестны, так как это до сих пор закрытая информация. Военные эксперты могут основываться только на характеристиках некоторых известных ракет для этой системы.
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