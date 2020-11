В США сфотографировали секретный разведывательный беспилотник RQ-180 в полете. Снимок выложил фотограф Стив Тримб на своей странице в Twitter. Дрон, получивший прозвище "Шикака" в честь белой летучей мыши из фильма "Эйс-Вентура-2", действительно белого цвета, а по форме очень напоминает прототип бомбардировщика B-21.

Беспилотник летел над пустыней Мохаве к северу от базы ВВС США Эдвардс, причем довольно странно, что засекреченный БПЛА понялся в воздух днем, словно красуясь перед находящимися внизу зеваками.

A mystery UAV — possibly RQ-180 — flew a racetrack pattern in daylight over Edwards in mid-October. Also, @AvWeekGuy reports an RQ-180 nickname is Shikaka, the great white bat from Ace Ventura 2. Story:🔒https://t.co/bB5xT3mFLX