Впервые аппарат можно было рассмотреть так подробно

В США сфотографировали секретный разведывательный беспилотник RQ-180 в полете. Снимок выложил фотограф Стив Тримб на своей странице в Twitter. Дрон, получивший прозвище "Шикака" в честь белой летучей мыши из фильма "Эйс-Вентура-2", действительно белого цвета, а по форме очень напоминает прототип бомбардировщика B-21.

Беспилотник летел над пустыней Мохаве к северу от базы ВВС США Эдвардс, причем довольно странно, что засекреченный БПЛА понялся в воздух днем, словно красуясь перед находящимися внизу зеваками.

A mystery UAV — possibly RQ-180 — flew a racetrack pattern in daylight over Edwards in mid-October. Also, @AvWeekGuy reports an RQ-180 nickname is Shikaka, the great white bat from Ace Ventura 2. Story:🔒https://t.co/bB5xT3mFLX — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 1, 2020

Как пишет The Drive, беспилотник напоминает не только B-21, но и дрон Polecat – двумя центрально расположенными двигателями, тонкими "подрезанными" крыльями, а также выпуклой формой нижней части фюзеляжа. В 2006 году Polecat разбился, после чего программу свернули. По мнению американского издания, по сути Пентагон возродил программу Polecat, и вероятно, улучшил аппарат. Интересно, что Polecat поднимался на внушительную высоту в 20 километров, скорее всего RQ-180 летает еще выше.

Эффективная площадь рассеивания у дрона-разведчика минимальная, поэтому его невозможно засечь радаром с Земли, и вероятно, так же трудно обнаружить в воздухе. RQ-180 можно будет уничтожить, только случайно наткнувшись на него.