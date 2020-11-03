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Ту-160М поднялся в воздух с с новыми двигателями НК-32-02. Об этом пишет сайт "Объединенной авиастроительной корпорации". Бомбардировщик поднялся с аэродрома Казанского авиазавода им С.П. Горбунова, полет продолжался два часа двадцать минут и проходил на высоте 6 тыс. метров.
Машину пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя РФ Анри Наскидянца.
Сообщается, что во время полета экипаж проверил обновленные системы, а также бортовое радиоэлектронное оборудование, и конечно, оценивалась работа двигателя НК-32-02. Полет прошел в штатном режиме, все системы работали нормально.
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