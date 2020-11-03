Корабли вооружат "Томагавками" и самой совершенной спутниковой связью

Великобритания строит пять фрегатов типа 31, которые собирается оборудовать новейшей сверхвысокочастной спутниковой связью Viasat.

Как пишет Defense News, контракт был заключен 3 ноября. Система SATCOM обеспечит экипажи надежной и безопасной связью на огромных расстояниях.

Обмен данными между кораблями, морской авиацией и сухопутными войсками в век сетецентрических войн стал особенно важен. Поэтому новые фрегаты смогут серьезным образом усилить позиции британцев в Северной Атлантике, где они конкурируют с российскими моряками.

Заказ на стелс-фрегаты типа 31 уже сформирован. По данным издания, корабль получит двигатели и дизель-генераторы MTU, главные редукторы Renk, гребные винты и карданные валы MAN Energy Solutions. Стоимость каждого корабля составит $324 млн, а ввести в эксплуатацию их планируется к 2028 году для замены фрегатов типа 23. Корабли будут собирать на верфи компании Babcock в шотландском Росайте.

Судя по эскизам будущего корабля, он будет малозаметен для радаров. Конструкторы постарались убрать все острые конструкции, углы. Вооружение спрятано, в том числе пусковые установки Mk-41 для "Томагавков" и зенитная артиллерия. Для защиты от подлодок фрегат будет использовать противолодочные ракеты американского производства RUM-139 VLA.