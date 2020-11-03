Санкт-Петербург укрепили "Панцирем-С1" к приезду Путина

Санкт-Петербург укрепили "Панцирем-С1" к приезду Путина
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
ЗРПК доставили в морскую гавань, куда глава государства прибыл для важной церемонии

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" появился на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге.

ЗРПК обнаружили и сфотографировали журналисты издания "Фонтанка". Судя по кадрам, комплекс прикрыт специальной маскировочной сеткой.

Как отмечает издание, грозное оружие для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов с неба и моря было доставлено в порт аккурат к приезду в Северную столицу президента РФ Владимира Путина.


Напомним, верховный главнокомандующий сегодня участвовал в церемонии поднятия государственного флага на дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин".

Корабль начали строить девять лет назад. В 2018 г. он пережил пожар. "Виктор Черномырдин" стал самым большим в мире неатомным ледоколом – его длина 147 м, а ширина – 29 метров.

Путин сообщил, что сейчас в стране специалисты работают над сериями дизельных и атомных ледоколов, которым нет аналогов в мире.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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