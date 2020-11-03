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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" появился на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге.
ЗРПК обнаружили и сфотографировали журналисты издания "Фонтанка". Судя по кадрам, комплекс прикрыт специальной маскировочной сеткой.
Как отмечает издание, грозное оружие для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов с неба и моря было доставлено в порт аккурат к приезду в Северную столицу президента РФ Владимира Путина.
Ледокол «Виктор Черномырдин» с Владимиром Путиным на борту защитили «Панцирем» https://t.co/OMRcBF6pnO pic.twitter.com/dCF8B9aTQo— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) November 3, 2020
Напомним, верховный главнокомандующий сегодня участвовал в церемонии поднятия государственного флага на дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин".
Корабль начали строить девять лет назад. В 2018 г. он пережил пожар. "Виктор Черномырдин" стал самым большим в мире неатомным ледоколом – его длина 147 м, а ширина – 29 метров.
Путин сообщил, что сейчас в стране специалисты работают
над сериями дизельных и атомных ледоколов, которым нет аналогов в мире.
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