Баку предоставил видео уничтожения в Карабахе танков Т-72

Баку предоставил видео уничтожения в Карабахе танков Т-72
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Стороны конфликта рапортуют о своих успехах на поле боя

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своей странице в "Фейсбук" видео уничтожение двух танков противника Т-72 в Нагорном Карабахе.

Как отметили в ведомстве, бронетехника уничтожена 3 ноября в ходе столкновений на Ходжавендском направлении.

Азербайджанские военные вынудили танковое подразделение вражеских сил отступить с поля боя. После этого две боевые машины вместе с экипажами были уничтожены с помощью беспилотников.

В сообщении не указывается точное число погибших.


В Армении и НКР данную информацию не подтверждают. Зато сообщают о своих военных достижениях.

"В восточном направлении части Армии обороны уничтожили два танка, а также отбили одну боевую машину пехоты", – цитирует РИА "Новости" сводки карабахских военных.

Также ранее во вторник военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo рассказал о разгроме под Тагавардом (южный фронт НКР) колонны элитного азербайджанского спецназа "Яшма", которая пыталась прорваться по направлению к Шуши.

"Бойцам Арцаха удалось подбить из гранатометов три бронеавтомобиля "Sandcat" израильского производства. Элита ВС Азербайджана также понесла серьезные потери в живой силе. Сбежавшие спецназовцы бросили на поле боя тела сослуживцев", – написал журналист.

Позже к вечеру пришло известие о том, что азербайджанцы нанесли удар по Степанакерту из системы залпового огня "Смерч". По данным Армии обороны НКР, удар пришелся поцентру здоровья матери и ребенка, жилому массиву.

"В направлении Шуши было выпущено три ракеты из РСЗО "Смерч". Там горят два жилых дома", – говорится в сообщенииГосслужбу по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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