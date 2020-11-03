Россия может развернуть массовое производство новейшего истребителя для продажи за рубеж

Многофункциональные российские истребители Су-57 в скором времени поступят на вооружение в ВКС РФ. Как считает обозреватель издания The National Interest, сверхманевренный самолет составит тяжелую конкуренцию американскому F-35.

Cу-57, отмечают авторы издания, является первым самолетом из России, который использует стелс-технологию. Судно оснащено новейшим оборудованием, а его вооружение располагается в двух отсеках, расположенных в пределах всей полезной площади.

Журналисты уверены, что новейшее судно станет достойным ответом истребителю F-35, в том числе и в экспорте – главным образом, из-за не уступающих характеристик вкупе со сравнительно невысокой стоимостью, которая значительно ниже, чем у его американского конкурента.

Вполне вероятно, отмечает NI, что Россия станет разворачивать массовый выпуск Су-57 на экспорт. Судно уже воспринимается многими странами как новейший истребитель, который ничем не уступает нашумевшему американскому самолету.

В начале осени в СМИ появилась информация о том, что Москва намерена наладить в ВПК массовое производство Су-57 на экспорт. Ожидается, что международный спрос на самолет поднимется после выполнения заказа от Минобороны России, отмечает источник.

Накануне появилась информация о том, что Су-57 передадут в эксплуатацию ВКС России уже в текущем месяце. В настоящее время судно пятого поколения проходит заводские испытания.



