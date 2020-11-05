"Партизанский" истребитель мог взлететь буквально с лесной опушки

Китай скопировал огромное количество советского вооружения, начиная от автоматов и заканчивая тяжелыми бомбардировщиками. И одной из самых удачных реплик стал легкий истребитель J-12, предназначенный для партизанской войны. В конце 60-х годов в Пекине считали, что успех в войне с такими противниками, как США или СССР необходим "засадный самолет" с укороченным взлетом и посадкой.

Его взлетная масса составляла всего 4,5 тонны, длина чуть более 10 метров, а размах крыльев и вовсе 7. Истребитель можно было спрятать буквально в кустах, а для взлета хватало 500 метров. Для сравнения, МиГ-19 требовалось почти в два раза больше. В Китае справедливо опасались ударов по аэродромам и хотели создать настоящий "партизанский самолет".

Как пишет журнал The Drive, китайское руководство хотело самолет легче и маневреннее, чем МиГ-19 и F-4 Phantom. На истребитель поставили двигатель WP-6B, который разгонял машину до 1,3 Маха. Два дополнительных топливных бака увеличивали дальность "малыша" до 1400 километров, что вполне приличный показатель. Вооружался самолет двумя авипушками, а также парой ракет "воздух-воздух".

В итоге в Пекине посчитали, что истребитель слишком легкий и закрыли программу в 1978 году, и с точки зрения The Drive совершенно зря, так как самолет получился удачным.