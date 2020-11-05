Корабль получит еще более совершенные радары для защиты от китайских и российских бомбардировщиков

Следующий авианосец ВМС США "Джон Кеннеди" будет полностью оборудован передовой электроникой, чтобы на нем могли спокойно базироваться F-35C. Об этом пишет Defense News. ссылаясь на пресс-релиз военно-морских сил.

Кроме того, на новом корабле будет новая система радаров ПВО, которая заменит существующий двухдиапазонный радар. Последним в настоящее время оборудован головной и пока единственный готовый авианосец этого проекта – "Джеральд Р. Форд".

"Джон Кеннеди" готов на 76%, и по мнению военным экспертов, должен стать еще более продвинутым, чем "Форд". В первом корабле обнаружили множество проблем, поэтому в испытания проходили с многочисленными задержками. Всего нашли 23 серьезные технологические проблемы.

В частности, не очень "прижился" истребитель F-35C, поэтому, в основном, с палубы поднимались проверенные F/A-18E/F. На новом корабле решили этот недочет устранить и отдать палубу полностью истребителям пятого поколения. В чем-то "Форд" стали прототипом "Джона Кеннеди". Аналогично недочеты российской подлодки проекта "Ясень" были устранены в субмарине "Ясень-М".