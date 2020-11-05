Сигнал России: китайцы легко перебросили огромное количество танков - видео

Сигнал России: китайцы легко перебросили огромное количество танков - видео
Фото: commons.wikimedia.org/Arthur CB Lee (CC BY-SA 4.0)
Пекин создал крайне эффективную машину Тип-15 для боевых действий на любом рельефе

Китайские военные показали внушительный марш-бросок легких танков Тип-15. Сначала машины преодолели часть пути самостоятельно, а затем их погрузили на поезд, который доставил танки на высоту 4,5 тыс. метров в приграничный с Индией регион Ладакх. Видео опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель".

Фактически Пекин продемонстрировал, что может быстро перебросить боевые машины в любую точку. Аналогично можно отправить Тип-15 и в Россию. Эти танки отличаются от более тяжелых моделей тем, что могут успешно действовать в горной местности.


Более того, машина хорошо защищена от противотанковых гранат и обладает современным вооружением. В частности, это 105-мм пушка с автоматической системой заряжания и 12,7-мм зенитный W-85. Танк оборудован современной системой управления огнем с тепловизионными каналами, которая позволяет воевать в любое время суток. Мощность двигателя – 1000 л.с. Не намного меньше, чем у основных российских боевых танков.

Александр ИЛЬИН

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Китайцы опасные Они потребуют территории
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