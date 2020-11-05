Для этого организовываются очень серьезные мероприятия и смотры

Россия заняла второе место среди экспортеров вооружения, уступив только США. Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), доля экспорт российского вооружения составила 21%, в то время как у США этот показатель – 36%.

За два десятилетия Москва продала техники вооружения на $180 млрд, а портфели заказов выросли с 2000 года в пять раз. За эти годы "Рособоронэкспорт" заключил более 26 тыс. контрактов и поставил продукцию в 122 страны мира. Львиная доля доходов от продаж самолетов. ВВС разных стран закупили их на сумму более $85 млрд. Второе место за ПВО и сухопутной техникой, достаточно вспомнить С-300 и С-400. Сумма поставок составила более $30 млрд. Для военно-морcких сил Россия поставила более $28 млрд.

Как пишет The National Interest, для увеличения экспорта Москва проводит Международные армейские игры, а также международный форум "Армия" и авиасалон МАКС.

Среди свежих контрактов – договоры о поставке Ми-35М, Ми-171Э, Ми-171Ш, Ми-17В-5, авиационных двигателей, беспилотников Орлан-10, танков Т-90С и Т-90СК. Кроме того, спросом пользуются бронетранспортеры БТР-82А, БМПТ, БМПТ, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", комплекс РЭБ "Репеллент", ЗРК Тор-М2Э и "Панцирь-С1".

Главные покупатели российского оружия – Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Вьетнам, Египет, Алжир и некоторые другие африканские страны.