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Новейшая американская подлодка SSN(X) будет несколько шире "Вирджинии". По габаритам субмарина очень похожа на секретную "Сивулф", но в плане вооружения атомный ракетоносец больше позаимствует у строящейся "Коламбии".
Как пишет журнал The Drive, ссылаясь на USNI, Пентагон опубликовал некоторые подробности проекта подлодки будущего, которая должна оставить позади российские "Ясени". Лодку, которая соберет лучшие и наиболее современные решения, достроят к концу 2030 годов.
Более широкая конструкция SSN(X) позволит установить дополнительные шумопоглощающие элементы между внутренним корпусом, где находятся ключевые системы подводной лодки и экипаж, и внешним. Кроме того, так будет проще оборудовать субмарину для работы с подводными беспилотными аппаратами.
SSN(X) планируется вооружить 62 торпедами или крылатыми ракетами, которые будут запускать из одной пусковой установки, необязательно вертикальной. Еще неясен до конца вопрос с ценой субмарины. Пока самая дорогая подлодка США и, пожалуй, во всем мире, "Сивулф".
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