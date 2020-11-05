Подлодка SNN(X) станет палачом российских "Ясеней"

Подлодка SNN(X) станет палачом российских "Ясеней"
Фото: Amanda R. Gray/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американцы раскрыли данные о новой "суперсубмарине"

Новейшая американская подлодка SSN(X) будет несколько шире "Вирджинии". По габаритам субмарина очень похожа на секретную "Сивулф", но в плане вооружения атомный ракетоносец больше позаимствует у строящейся "Коламбии".

Как пишет журнал The Drive, ссылаясь на USNI, Пентагон опубликовал некоторые подробности проекта подлодки будущего, которая должна оставить позади российские "Ясени". Лодку, которая соберет лучшие и наиболее современные решения, достроят к концу 2030 годов.

Более широкая конструкция SSN(X) позволит установить дополнительные шумопоглощающие элементы между внутренним корпусом, где находятся ключевые системы подводной лодки и экипаж, и внешним. Кроме того, так будет проще оборудовать субмарину для работы с подводными беспилотными аппаратами.

SSN(X) планируется вооружить 62 торпедами или крылатыми ракетами, которые будут запускать из одной пусковой установки, необязательно вертикальной. Еще неясен до конца вопрос с ценой субмарины. Пока самая дорогая подлодка США и, пожалуй, во всем мире, "Сивулф".

Александр ИЛЬИН

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