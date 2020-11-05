Мощнейший в мире: в США оценили модернизацию Ту-160

Мощнейший в мире: в США оценили модернизацию Ту-160
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Но есть одна проблема - производить самолеты недешево

Успешные испытания нового двигателя для стратегического бомбардировщика Ту-160 могут стать важной вехой в очередном витке холодной войне, которая опять разгорелась между Россией и Западом.

Как пишет журнал The Drive, именно отсутствие новых двигателей долго препятствовало возобновлению производства "Белого Лебедя", которое завершилось в 1994 году. Всего было построено 36 самолетов. В составе ВКС РФ сейчас 17 бомбардировщиков.

Двигатель НК-32 с тягой на форсаже в 25 тыс. кгс – это самая мощная турбина, которая сейчас вообще ставится на самолеты.

На НК-32-02 установлены новые лопатки компрессора и турбины, а также более эффективное охлаждение. В итоге с новыми двигателями дальность Ту-160 удалось увеличить на 1 тыс. километров.

Но самолет все равно получается очень дорогой. Именно по этой причине производство этих самолетов было фактически остановлено в середине 1980-х годов. По контракту 2018 года Минобороны должно получить 10 новых Ту-160 стоимостью примерно $270 млн. До этого в ВКС заявляли, что им нужно 50 "Белых Лебедей".

Первый самолет, который оборудуют НК-32-02, будет не построенный с нуля Ту-160М2, а модернизированный образец, который возможно станет прототипом. Модернизированный "Игорь Сикорский" совершил первый полет феврале этого года. Этот самолет был куплен у Украины вместе с 7 другими перешедшими от СССР Киеву бомбардировщиками.

Александр ИЛЬИН

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