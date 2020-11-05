Израиль очень хочет заполучить "американский Су-57"

Администрация Трампа одобрила продажу 50 истребителей F-22 Израилю за $10,4 млрд. Об этом пишет саудовская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на высокопоставленные источники в Тель-Авиве. Якобы продать "Рэпторы" Израилю пообещал сам министр обороны США Марк Эспер. Это очень серьезное заявление, так как американцы вообще никому не продают F-22 из опасения, что Россия и Китай получат доступ к самолету.

Кроме того, в стране давно не производят эти истребители, поэтому для израильской партии придется реанимировать выпуск – вряд ли Пентагон продаст Израилю F-22, приписанные ВВС США, пишет Air Recognition.

Разговоры о возможной продаже F-22 Израилю начались после того, как администрация Трампа стала лоббировать сделку о поставке F-35 в ОАЭ. В Израиле сразу возмутились, что это нарушит баланс сил на Ближнем Востоке. На данный момент у Израиля полное превосходство в воздухе.

Скорее всего, это не более чем информационный шум вокруг этой сделки. Вероятность того, что США продадут F-22 вообще кому бы то ни было, близка к нулю. Этих истребителей мало даже у Пентагона, а возобновлять производство будет очень дорого. К тому же, пообещать могла администрация Трампа, но не факт, что она останется в Белом Доме после выборов.