Полный провал: на Западе "разгромили" Су-33

Полный провал: на Западе "разгромили" Су-33
Фото: Андрей Лузик/ТАСС
Истребитель разочаровал военных

Российский палубный истребитель Су-33 оказался слишком велик для авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", и что еще хуже, ему не хватило полезной нагрузки.

Самолет вооружили автоматической пушкой и ракетами "воздух-воздух". Для наземных целей у истребителя – неуправляемые ракеты калибра 80 мм, 122 мм или 256 мм. Плюс Су-33 может брать под крыло противокорабельные ракеты Х-31/41, однако это происходит крайне редко.

Для сравнения, у F/A-18, кроме управляемых ракет разных модификаций, бомбы с телевизионным наведением типа AGM-62, лазерным наведением типа Paveway и GPS наведением типа JDAM. Также самолет может брать тактические ядерные бомбы мощностью до 340 килотонн, а также боеприпасы с отравляющими веществами.

Как пишет The National Interest, самолет Сухого вытеснил более компактный МиГ-29К. Что касается Су-33, то он так и остался истребителем для превосходства в небе, но на авианосце нужна совершенно другая машина. "Тридцать третий" может справиться практически с любым истребителем, но его возможности для наземных ударов, а также атаки кораблей – достаточно ограничены.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров
По теме

Эксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России

Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ

В Москве указали на причины возможного проигрыша Трампа

Пандемия COVID-19 заставила колеблющихся избирателей определиться со своими приоритетами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей