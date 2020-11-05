Истребитель разочаровал военных

Российский палубный истребитель Су-33 оказался слишком велик для авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", и что еще хуже, ему не хватило полезной нагрузки.

Самолет вооружили автоматической пушкой и ракетами "воздух-воздух". Для наземных целей у истребителя – неуправляемые ракеты калибра 80 мм, 122 мм или 256 мм. Плюс Су-33 может брать под крыло противокорабельные ракеты Х-31/41, однако это происходит крайне редко.

Для сравнения, у F/A-18, кроме управляемых ракет разных модификаций, бомбы с телевизионным наведением типа AGM-62, лазерным наведением типа Paveway и GPS наведением типа JDAM. Также самолет может брать тактические ядерные бомбы мощностью до 340 килотонн, а также боеприпасы с отравляющими веществами.

Как пишет The National Interest, самолет Сухого вытеснил более компактный МиГ-29К. Что касается Су-33, то он так и остался истребителем для превосходства в небе, но на авианосце нужна совершенно другая машина. "Тридцать третий" может справиться практически с любым истребителем, но его возможности для наземных ударов, а также атаки кораблей – достаточно ограничены.