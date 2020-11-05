Действия авиации вполне логичны, отметил специалист

"Атака" российской авиации на британский миноносец HMS Dragon, которая повторила ситуацию в 2018-м, была ничем иным, как вполне адекватной проверкой иностранного корабля во стороны ВКС России. Такое мнение выразил военно-морской эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров.

На днях британское издание Defense Journal заявило, что экипаж миноносца подвергся радиоатаке российской авиации, находясь в нейтральных водах Черного моря. По версии издания, экипаж судна, не нарушая никаких госграниц, безосновательно столкнулся с атакой 17 Су-24М, которые были оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. В итоге ориентация миноносца в море была потеряна – экипаж был выведен из строя с помощью средств РЭБ.

Гундаров отметил, что в морском флоте такие действия являются проверкой корабля – авиация оценивает иностранный объект в морской акватории на предмет вооружения и различной деятельности. А средства РЭБ позволяют выяснить о переговорах на палубе и в каютах, узнать о вооружении корабля и проверить его состояние.

"Это естественная задача. Мы ведь должны знать, что за судно у наших границ?" – заметил специалист.

По словам Гундарова, ни одна из сторон не в восторге от столь близкого соприкосновения, однако его необходимо использовать в своих интересах.

Эксперт также напомнил, что Черноморский флот надолго отучил НАТО от нарушения водных границ РФ – в 1988 году два американских суда стали требовать "свободный проход" в водах СССР. На вынесенное предупреждение американцы никак не отреагировали, поэтому черноморцы пошли на таран, сообщает MK.ru.

Ранее глава Минобороны Великобритании заявил, что королевский флот окажет поддержку коллегам из Украины, взяв на себя обучение личного состава.