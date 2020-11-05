Китайцы восхитились ракетой-"убийцей" Путина

Китайцы восхитились ракетой-"убийцей" Путина
Кадр youtube.com
Эксперты из Поднебесной призвали Запад не провоцировать президента РФ и, тем более, всю Россию

Как главное ударное оружие класса "земля-море", важность крылатых ракет в современной войне очевидна. В основном они используют небольшие турбовинтовые двигатели, а также авиационный керосин в качестве топлива для дальних полетов.

Однако то, что заставляет Запад трепетать, – это создание крылатой ракеты с ядерным двигателем, о чем лично объявил президент России Владимир Путин в марте 2018 г., и получившей кодовое название "Буревестник". Она может стать настоящим убийцей, пишет китайское издание Sohu.

Самое большое преимущество этой ракеты заключается в том, что нет необходимости в ней использовать авиационное топливо. Пока стержни внутри ядерного реактора продолжают распадаться, ракета может набирать обороты.

Это мощное оружие имеет две основные характеристики: оно использует небольшие ядерные реакторы для питания ракеты, а та имеет почти бесконечную дальность полета.

"Мы все знаем, что ядерное топливо работает долго, поэтому теоретически после запуска "Буревестника", пока нет сбоя, не должно быть никаких проблем в непрерывном полете в течение нескольких лет", – говорится в статье.

Но Запад напуган еще и тем, что ядерное топливо будет напрямую выбрасываться в атмосферу, что окажет сильное воздействие на окружающую среду. Поэтому неудивительно, что западные военные эксперты считают "Буревестник" летающей "грязной бомбой", которая может несколько раз облететь враждебную страну и нанести урон не меньше, чем прямое применение ядерного оружия.

Отмечается, что ракета несет ядерную боеголовку мощностью более одного миллиона тонн в тротиловом эквиваленте, что прямо-таки ошарашивает западные страны. Что еще подавляет противников Кремля, так это осознание, что будь ракета сбита или нет, результат все равно станет плачевным – падение на голову столь мощной бомбы "равносильно немедленному самоубийству", подчеркнули китайцы.

Авторы приходят к выводу: лучшее решение для Запада – это не провоцировать Путина, не говоря уже о России, и тогда ракета будет спокойно лежать в своем ядерном арсенале вечно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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