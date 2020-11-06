Ракета не та: В США назвали подтасовкой видео с испытаниями "Циркона"

Ракета не та: В США назвали подтасовкой видео с испытаниями "Циркона"
Фото: Снимок с видео. Минобороны РФ/ТАСС
Эксперты по кадрам разобрали запуск

Американский блог Covert Shores поставил под сомнение тот факт, что на фрегате "Адмирал Горшков" испытывалась гиперзвуковая ракета "Циркон".

Основываясь на видео, авторы полагают, что это была противокорабельная ракета П-800 "Оникс". Остается только догадываться, была ли это ошибка пресс-службы, или намеренная подтасовка.

Covert Shores узнал "Оникс" по носовой части, а также тому, как ракета выходит из пусковой установки. К тому же, именно у ракеты "Оникс" есть воздухозаборник в носовой части. Сначала он закрывается крышкой, но после того как запускается маршевый двигатель, крышка сбрасывается, и ракета уходит.


У "Циркона", по мнению американских экспертов, должна быть узкая носовая часть и, скорее всего, несимметричный профиль. При этом Covert Shores вовсе не отрицает, что в России испытывают "Циркон". Однако данное видео вызывает вопросы.

Гиперзвуковыми ракетами "Циркон" планируется вооружить фрегаты, подводные лодки "Ясень-М", "Антей", атомный крейсер проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов".

Александр ИЛЬИН

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