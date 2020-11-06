Армянские силы отступили под Карабахом - Баку

Армянские силы отступили под Карабахом - Баку
Фото: AP Photo/ТАСС
У Еревана другая точка зрения на этот счет

Азербайджанские военные заявили, что им удалось отбросить силы армянской стороны в Нагорном Карабахе. Как сообщается на сайте министерства, бои продолжаются на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях. В ведомстве уверяют, что противник, понеся потери в живой силе и военной технике был вынужден отступить.

До этого Баку утверждал, что 6 ноября с 8 утра вооруженные силы Армении обстреливали город Тертер и села Газьян и Гусанли. А ночью под огнем оказался Геранбойский район.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян на свой странице в Facebook сообщила о ракетном обстреле Степанакерта. По ее данным, под обстрел попали жилой дом, три жильца погибли.

Военное ведомство Армении сообщило, что азербайджанская армия понесла большие потери на юго-западе Бердзора. Кроме того, остановлено наступление в районе Шуши.

Александр ИЛЬИН

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