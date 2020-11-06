В летательном аппарате узнали американские и советские технологии

Американский журнал The Drive подробно разобрал китайскую гиперзвуковую ракету, которая ранее засветилась на бомбардировщике H-6N. По мнению издания, ракета очень похожа на баллистическую ракету DF-17, которую Пекин впервые продемонстрировал на параде в прошлом году. Однако в ее конструкцию были внесены определенные изменения, после которых она стала похожа на экспериментальный гиперзвуковой аппарат Jia Geng No. 1.

Как считает The Drive, схожие черты можно увидеть в американском Х-43, а также советском Х-90 разработки МКБ "Радуга" – этот проект был закрыт.

Передняя часть новой ракеты существенно отличается от конструкции DF-17 или DF-21, хотя китайцы разрабатывали баллистическую ракету воздушного базирования.

Для сравнения, российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал" очень похож на обычную баллистическую ракету, за что его на Западе даже называют "Искандером" воздушного базирования. Вместе с тем, у "Кинжала" должна быть квазибаллистическая траектория, поэтому в любом случае, сбить ее будет очень непросто.

По версии американского журнала, китайскую ракету можно будет оснастить как обычной, так и ядерной боеголовкой. При этом сложно определить, была ли на бомбардировщике настоящая ракета или макет для аэродинамических испытаний.