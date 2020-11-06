Американские субмарины станут жестким ответом российским "Бореям"

Пентагон заказал две подлодки "Колумбия" стоимостью почти $10 млрд. Это практически рекорд, не считаю сверхдорогие "Сивулф". Новые стратегические субмарины должны стать высокотехнологичным ответом российским "Бореям" и "Ясеням", которые пока еще не поступили на вооружение ВМФ РФ в должном количестве.

Как пишет Defense News, контракт заключен в четверг с Dynamics Electric Boat. Компания обязалась построить головную "Колумбию", а также вторую "Висконсис". Контракт предусматривает, в том числе, испытания. Возможно, в конструкцию второй подлодки будут внесены определнные изменения.

Свой первый поход "Колумбия" по плану совершит в 2031 году, в Пентагоне все рассчитали таким образом, что патрулирование в целях сдерживания российских подлодок не прекратится. Точно так же основную работу сейчас делают субмарины ВМФ, построенные еще в советское время.

По плану на вооружение ВМС США будут принимать по одной подлодке "Колумбия". Как заверяют производители, субмарина превзойдет все существующие аналоги, на данный момент утверждается окончательная конструкция ракетоносца. По оценкам экспертов, каждая подлодка класса "Колумбия" обойдется в $7,5 млрд.