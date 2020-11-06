Западные "доброжелатели" добились своих целей за счет благополучия украинцев

После распада СССР Украине досталась значительная часть советского военпрома. Аналитики прочили ей будущее крупной промышленной державы. Однако бесхозяйственность и коррупция лишили страну шанса на развитие.

Значительное влияние на решения властей Украины оказал Запад. Под давлением Вашингтона Киев отказался от выгодного контракта с Пекином по экспорту бомбардировщиков Ту-160, считавшихся передовыми в то время, пишет американское специализированное издание Military Watch. Продажа Ту-160 могла сопровождаться контрактом на ремонт и модернизацию бомбардировщиков и даже "долгосрочную поддержку для производства бомбардировщиков аналогичного уровня в Китае". Однако под давлением США Украина продала лишь часть имевшихся у нее самолетов России, а остальные машины попросту утилизовала.

Аналогичное вмешательство Запада помешало развитию украино-китайского сотрудничества в области судостроения. Не получилось у Киева и развить танкостроение, хотя такой потенциал был. Более того, Таиланд даже был готов купить у Украины партию танков, отказавшись от российской техники из-за запрета США. Но Незалежная сорвала сроки контракта, в итоге Таиланд отказался от закупки, остальные страны тоже испугались иметь с Киевом дело.

"Это означает, что танковая промышленность Украины, вероятно, в ближайшие годы умрет",

– предрекают американские аналитики. Они отмечают, что за последние 30 лет вооружение украинской армии осталось на том же уровне, что было в 90е, тогда как Россия, Казахстан и даже Белоруссия провели значительную модернизацию. Сегодня, несмотря на значительный потенциал в прошлом, украинские вооруженные силы и промышленность в целом оказались в полном упадке, констатирует издание.

Ранее в Киеве заявили, что вооруженные силы страны приблизились к стандартам НАТО.