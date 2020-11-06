Военные разместят специальные датчики в море

Американских пехотинцев подключат к единой системе слежке за российскими и китайскими подлодками. А помогут им в этом их норвежские коллеги.

Военные с помощью беспилотников развернут в море противолодочное оружие и датчики, которые будут следить за перемещением российских моряков. Об этом на сайте The U.S. Naval Institute написал командующий Корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Дэвид Бергер.

По его словам, которые приводит "Свободная пресса", на Крайнем Севере и в западной части Тихого океана подводная борьба будет настолько интенсивной, что одних сил ВМС не хватит, и придется привлекать морскую пехоту.

Военный добавил, что именно морские пехотинцы во времена холодной войны играли ключевую роль в подводном противостоянии СССР.

Тогда они, как и норвежцы, на противолодочных самолетах патрулировали натовскую Арктику, и в случае необходимости отправлялись на поиски советских подлодок. Достаточно вспомнить знаменитый "таран" летчика Василия Цымбала в 1987 году, когда он правым килем зацепил двигатель норвежского "Ориона".