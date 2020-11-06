Баку расстреливает цели ВС Армении, как в тире

Азербаджанские военные используют в Карабахе самые передовые противотанковые ракетные комплексы израильского производства Spike, в то время как армяне применяют российские "Корнет". При этом ракеты Spike более сложные – с телевизионной головкой самонаведения, поэтому стоят значительно дороже корнетовских, наведение которых осуществляется по лазерному лучу.

Как считает украинское издание Defense Express, возможностей обоих ПТРК хватает, чтобы уничтожить практически любую бронетехнику. Однако Баку предоставил больше доказательство реального уничтожения целей с помощью Spike в Карабахе.

Накануне Минобороны Азербайджана выложило видео, на котором цели уничтожаются именно с помощью израильского ПТРК. Очевидным преимуществом этого комплекса является возможность перенацеливать ракету. С 1 минуты 16 секунды хорошо видно, как оператор сначала направил ракету на БМП, а затем навел ее на танк в хвосте колонны. У ПТРК "Корнет" такой функции нет. Среди уничтоженной техники – гаубицы Д-30, РСЗО "Град", грузовики, блиндажи, живая сила.

Азербайджан закупил всю линейку израильского ПТРК: Spike LR с тандемной кумулятивной боевой частью и фугасно-проникающей; дальнобойный Spike ER c ракетой, пробивающей до метра стальной брони; и, наконец, Spike-NLOS с дальностью до 25 километров.

Пуск ракеты осуществляется в трех режимах: выстрелил и забыл; выстрелил, заметил и скорректировал; выстрелил и направил.

В свою очередь, Армения выложила видео предположительного применения ПТРК "Корнет". Ролик начинается с того, что из РПГ подбивают боевую машину ВС Азербайджана. На помощь ему спешит танк, однако по нему стреляют из "Корнета". БМП, который шел сзади, на всякий случай поворачивает назад, так как брони у нее намного меньше.