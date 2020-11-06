Российский истребитель обладает потрясающим набором бомб и ракет

Российский истребитель МиГ-35 значительно усилит ВВС Венесуэлы, если Каракас все же решится их приобрести. А купить самолеты, похоже, придется, так как соседняя Бразилия уже приобрела шведские Gripen.

Как пишет издание Eurasian Times, вторым вариантом, кроме МиГ-35, мог быть стать китайский J-10, который является аналогом F-16. Однако вооружение и возможности российского истребителя заслуживают даже больше внимания.

Многофункциональный МиГ-35 предназначен для воздушных боев, разведки, поражения надводных и сухопутных целей – универсальная машина. Модернизированный самолет получил радар с активной фазированной решеткой, современную авионику и цифровые дисплеи. Двигатели самолета стали на 20% экономичнее, по сравнению с МиГ-29.



Но главный козырь МиГ-35 – огромный набор вооружения. Кроме обычных ракет "воздух-воздух" этот истребитель можно вооружить дальнобойной и, по некоторым данным, гиперзвуковой Р-37М. Кроме того, самолет берет под крылья Х-35, Х-31 и новую ракету Х-38.

Тема продажи МиГов Венесуэле неоднократно поднималась, так как закупить российские истребители хотел еще Уго Чавес. США начали грозить серьезными санкциями, и сделка так и не состоялась. Венесуэла находится не так далеко от США, поэтому Пентагону в Каракасе МиГи точно не нужны.

