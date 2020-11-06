Российский истребитель фантастически вооружен

Су-35С – это лучший истребитель без применения стелс-технологий. В ближнем бою он не уступит американскому F-22 и идеален для завоевания превосходства в небе. Более того, по некоторым показателям Су-35С превосходит "Рэптора".

Как пишет The National Interest, Су-57 с двигателем первого этапа совсем не намного ушел от лучшего российского "Фланкера", и Су-35С еще долго будет оставаться на боевом дежурстве. По мнению издания, "тридцать пятый" превосходит большинство зарубежных истребителей четвертого поколения.

Более того, даже по сравнению с "Рэптором" Су-35С выглядит очень неплохо. Российский "Фланкер" выгодно отличается свой боевой нагрузкой и универсальностью, а также широкой номенклатурой вооружения на 12 узлах подвески.

Истребитель вооружен проверенными ракетами "воздух-воздух" малой дальности Р-74, причем пилот может нацеливать их, просто поворачиваю голову, с помощью шлема. Р-77 прекрасные ракеты средней дальности. И наконец, уже в Сирии Су-35С доказал, что может поддерживать сухопутные операции.

F-22 просто физически не может разместить столько ракет и бомб во внутренних отсеках. Его главная задача – скрытность, хотя маневренность у этого самолета тоже отличная.