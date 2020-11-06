Незалежная до сих пор пользуется устаревшей советской техникой, не имея средств на модернизацию

Украина намерена брать пример с Польши в попытке приобрести американские истребители. Однако даже обновленный авиационный парк не поможет Киеву выйти на один уровень с российскими ВКС, пишут обозреватели китайского издания Sohu.

Как отмечает СМИ, украинские ВВС до сих пор пользуются устаревшими Су-27 и МиГ-29, которые даже не были модернизированы.

"Их нельзя сравнивать с "Сухими" ВВС России. При нынешних российско-украинских отношениях Москва не станет помогать Украине модернизировать свои истребители. Это нерентабельно, да и срок службы этих истребителей советского производства невелик", – отмечает Sohu.

Однако в ближайшее 15-летие ВСУ намерены полностью заменить свои истребители на новые образцы, потратив на модернизацию 8,6 миллиона долларов.

Как отмечает источник, Киев решил пойти по пути Польши, которая обзавелась новыми F-16, которые превосходят старые советские истребители. Хотя в ВСУ не теряют надежд на F-35, чтобы установить над российской авиацией тактическое преимущество.

Тем не менее, пишет Sohu, несколько десятков новых истребителей не сократят разрыв между Украиной и РФ в воздушном господстве: Незалежная до сих пор нуждается в крупном военном финансировании. Однако Вашингтон уже не столь рьяно стремится помогать Украине, как это было несколько лет назад, и вопрос продажи F-35 также может оказаться для Киева закрытым.

Ранее генерал-полковник ВС ВСУ Сергей Дроздов заявил, что украинская авиация в основном состоит из самолетов выпуска 1968-1991 годов.

