ВС Армении вынужденно отступили в Карабахе - Азербайджан

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После схватки днем 6 и в ночь на 7 ноября ВС Армении обстреляли подразделения азербайджанской армии. Однако с утра армянские военные отступили из-за больших потерь, которые понесли после ответа Баку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Военные заявили, что бои продолжались на агдеринском, агдамском и ходжавендском направлениях фронта.
"Среди личного состава имеются убитые и раненные в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке пятого горнострелкового полка вооруженных сил Армении на агдеринском направлении фронта", – приводит слова ведомства РИА "Новости".
Отмечается, что до сих пор продолжаются бои на всех линиях фронта.
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