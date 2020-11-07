ВС Армении вынужденно отступили в Карабахе - Азербайджан

Ереван, по сообщению Баку, понес большие потери

После схватки днем 6 и в ночь на 7 ноября ВС Армении обстреляли подразделения азербайджанской армии. Однако с утра армянские военные отступили из-за больших потерь, которые понесли после ответа Баку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. 

Военные заявили, что бои продолжались на агдеринском, агдамском и ходжавендском направлениях фронта. 

"Среди личного состава имеются убитые и раненные в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке пятого горнострелкового полка вооруженных сил Армении на агдеринском направлении фронта", – приводит слова ведомства РИА "Новости". 

Отмечается, что до сих пор продолжаются бои на всех линиях фронта. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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