Ученые уверены, что не стоит недооценивать мощь страны восходящего солнца

Историю российско-японских отношений вряд ли можно простой. С 1904 года России воевала с Японией целых пять раз. В 1945 Советский Союз разгромил страну восходящего солнца. Сейчас в РФ не видят особой военной угрозы в Японии, однако эксперты уверены, что в случае войны проигравшей стороной окажется именно Россия.

Оказалось, что японцы обладают целым рядом преимуществ. В первую очередь, важно помнить о военном сотрудничестве США и Японии. И пусть в послевоенной конституции закреплен запрет на создание любых вооружённых формирований, уже в период Холодной войны страна восходящего солнца начала расширять возможности своих сил самообороны.

Сравнивая военные потенциалы двух стран, эксперты отмечают, что ВВС Японии вдвое меньше российских по числу боевых самолетов истребительной авиации. Однако есть большое "но".

"Ее самолеты по дальности обнаружения целей в основном превосходят российские за вычетом Су-35 и МиГ-31. По сумме качеств только Су-35 могут реально противостоять японским модификациям американских F-15 и продукции японского авиапрома – Mitsubishi F-2 во всех видах боя", – пишут эксперты "ВПК".

Но особого внимания заслуживает превосходство Токио над российским флотом. Сейчас ВМФ РФ насчитывает 31 надводный корабль с управляемым ракетным оружием, при этом у Японии их значительно больше – 45. Более того, японские корабли значительно мощнее российских.

"В ближайшее время японцы получат двукратное превосходство и более современные палубные самолеты, чем у РФ", – прогнозируют аналитики.

Также японские подлодки обладают целым рядом преимуществ. Они имеют современные торпеды, средства гидроакустического противодействия, чем российские подлодки пока похвастаться не могут.

Не спасет и наличие ядерного оружия у РФ. Сейчас Японию можно смело отнести к "пороговым" государствам, поэтому Россия может лишиться "ядерного козыря" уже в ближайшее время.

Не стоит также забывать о том, что страна восходящего солнца - лидер в производстве твердого топлива и твердотопливных реактивных двигателей.

Исходя из этого аналитики призывают Россию уже сейчас задуматься о том, что под боком вырос настоящий военный гигант, который может проявить себя в любое время.

Ранее стало известно, что Япония готовит "суперэсминцы" как аргумент в споре за Курильские острова.