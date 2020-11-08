Украинские солдаты уснули на боевом дежурстве после пьянки

Украинские солдаты уснули на боевом дежурстве после пьянки
Военнослужащий ВСУ. Фото: Petro Poroshenko/www.globallookpress.com
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Один из военных потерял закрепленное за ним оружие

Солдаты из бригады украинских военнослужащих заснули на боевом дежурстве после употребления спиртного. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что силы ополчения обнаружили у села Троицкое троих крепко спавших украинских солдат, отключившихся после распития алкоголя. Один из бойцов не имел при себе закрепленного за ним боевого оружия – АК-74. Мероприятия по поиску оружия успехом не увенчались.

Осадчий добавил, что нарушения порядка в войсках ВСУ нередки из-за морального и психологического состояния украинских солдат, в том числе из-за распространения COVID-19 в составе армии Украины. По словам представителя НМ ЛНР, личный состав подвержен панике, солдаты не желают выходить на позиции и выполнять поставленные командованием задачи.

В рядах ВСУ участились случаи употребления спиртного и запрещенных веществ. Подобные инциденты уже стали носить систематический характер, способствуя росту небоевых потерь в украинской армии, сообщил Осадчий в ходе официального брифинга.

Ранее сообщалось о гибели одного из военных ВСУ после празднования Дня независимости Незалежной. В ходе проверки выяснилось, что несколько отравились низкокачественной алкогольной продукцией. Пятерых украинских солдат госпитализировали.

Егор МАЛКОВ

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