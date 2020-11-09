Решительные действия со стороны Москвы заставят Вашингтон пересмотреть свои позиции

Главным "козырем" Минобороны в ответ на попытки США добиться превосходства над Россией в ядерных силах могут быть торпеда "Посейдон" и МБР "Сармат", способные нести мощнейшие боеприпасы в десятки мегатонн тротилового эквивалента. Несколько десятков экземпляров вполне хватит на уничтожение американского государства по всей его площади. Такое заявление сделал доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт уверен, что при официальном заявлении о разработке припасов указанной мощности США мигом сядут за переговоры по СНВ. В отношении к Штатам всегда необходима решительность и готовность принять брошенный ими вызов. Уже этого, считает Сивков, будет вполне достаточно для заключения нового ядерного договора.

Специалист добавил, что на сегодняшний день США фактически не обладают потенциалом для обогащения урана, что ставит крест на развитии ядерной гонки. В противном случае американцы вынужденно обратят внимание на старые боеголовки. Не исключено, что за несколько десятков лет, пока оружие пылилось на складах, все делящиеся вещества из-за распада утратили все необходимые параметры.

"Так что, при выходе из Договора и инициации ядерной гонки, Штаты сильно рискуют оказаться в в проигрыше", - пишет Сивков в "Военно-промышленном курьере".

Ранее издание The National Interest заявляло, что продление СНВ обернется для Вашингтона катастрофой, так как в целом договор обеспечивает Россию многими возможностями для наращивания ядерных мощностей.