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США объявили о ракете средней дальности, которая будет принята на вооружение для сдерживания России.
Как сообщил Пентагон, это SM-6 разработки компании Lockheed Martin с дальностью более 500 километров. Кроме того, США поставят на боевое дежурство сухопутные "Томагавки", испытания которых уже проходят.
Таким образом, Вашингтон развязал себе руки после выхода их Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее американцы объяснили свое решение наличием у России крылатой ракеты 9М729, которая с точки зрения Запада, обладает примерной дальностью в 2,5 тыс. километров, что нарушает ДРСМД.
Defese News пишет, что Минобороны США заключило контракт с производителем на $340 млн. Lockheed Martin обещала построить прототип с использованием элементов ракет ВМС.
Предполагается, что новая пусковая установка сможет запускать как баллистические SM-6, так и крылатые "Томагавки". Комплекс планируется поставить на боевое дежурство уже в 2023 году.
По данным журнала The Drive, новый тактический комплекс "Томагавк" намного эффективнее BGM-109G Gryphon, который стоял на вооружении армии США во времена холодной войны. Новую ракету можно перенаправлять в полете, она лучше обходит средства ПВО, а нацеливание осуществляется, в том числе, с помощью инфракрасного датчика изображения.
Для России главная опасность этой системы заключается в том, что американцы могут разместить ее в Европе, хотя Пентагон ранее заявлял, что не собирается этого делать. Последствия от выхода из ДРСМД обеих стран понимают и в Кремле. В октябре Владимир Путин предложил НАТО и США проводить проверки уже размещенных ракет в Калининградской области в обмен на инспектирование американских комплексов Aegis Ashore.
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