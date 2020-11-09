На кадрах можно рассмотреть даже лица летчиков

Российские бомбардировщики Су-34 отработали заправку на скорости 600 км/час. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".

Сообщается, что бомбардировщики и истребители ВВС и ПВО Южного военного округ взлетали с разных аэродромов, а дозаправку проводили на высоте более 5 тыс. метров. При этом, расстояние между самолетами было примерно 30 метров, что на такой скорости достаточно опасно.

Иногда поймать конусом штангу заправщика с первого раза не получается, и она бьет по фюзеляжу самолета, а топливо выливается вниз или попадает на кабину. Заправка в воздухе считается одним из самых сложных упражнений для летчика, особенно в темное время суток.

Видео снято очень качественно, в том числе и в вечернее время. А на дневных кадрах можно даже рассмотреть лица летчиков Су-34. Правда, не показан самолет-заправщик Ил-78. В учениях приняли участие экипажи Су-30СМ, Су-24, Су-24М.