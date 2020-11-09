Дроны Bayraktar TB2 получат новые "глаза"

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, которого в СМИ еще называют "убийцей" российских "Панцирей" в Сирии и Ливии, получил новую, более точную оптико-электронную систему CATS с лазерным наведением.

Как пишет украинское издание Defense Express, дрон уже провел боевые стрельбы с новым комплексом. БПЛА использовал боеприпас MAM-L без боевого заряда, который успешно поразил цель на острове Хедеф в заливе Сарос.

Ранее из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, где беспилотники турецкого производства, поставленные Азербайджану, расстреливали технику вооруженных сил Армении, словно в тире, Канада прекратила экспортировать комплектующие для для Bayraktar. В ответ турки пообещали заменить систему WESCAM на CATS.

Пока неизвестно, смогут ли турецкие дроны воевать с такой же эффективностью, как с канадскими комплектующими. Интерес украинских СМИ к Bayraktar TB2 понятен, так как известно, что Минобороны Украины планирует закупить 48 таких беспилотников. Плюс на территории Украины хотят наладить совместное производство этих аппаратов, что автоматически уменьшит стоимость БПЛА на 35%.

Украинские Bayraktar TB2 могут быть использованы в Донбассе, а насколько они могут быть опасны, уже показали боевые действия в Сирии, Ливии и Карабахе.