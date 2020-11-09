Азербайджанский дрон уничтожил Т-72 - видео

Азербайджанский дрон уничтожил Т-72 - видео
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Беспилотники продолжают расстреливать технику Армении, словно в тире

Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения беспилотником танка Т-72 и БМП-2 вооруженных сил Армении. Дроны работали по очереди: первый атаковал танк, пока второй осуществлял нацеливание, а затем и сам "рухнул" на БМП-2. Как предполагает телеграм-канал "Военный обозреватель", использовался израильский беспилотник IAI Harop.

На странице военного ведомства Азербайджана в Facebook говорится, что атака имела место на Шушинском направлении, где в настоящее время продолжаются бои. Т-72 и БМП-2, по версии Баку, попытались атаковать подразделения ВС Азербайджана с целью выхода из окружения около села Зарыслы.

Ранее Азербайджан заявил, что минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении занял позицию в Тертерском районе и открыл огонь по азербайджанским военным. 

В свою очередь, Минобороны Армении написало, что уничтожили один танк, 4 бронеавтомобиля и 8 БПЛА противника. Вдобавок, один танк был захвачен.


Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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армяшек ПОСЛУШАТЬ ТАК ОНИ ДАВНО УЖЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ АРМИЮ БЕЗ ДРОНОВ И ТАНКОВ ОСТАВИЛИ И МОРЕ МОРЕ МОРЕ ТРУПОВ ПЕХОТЫ - И КОНЕЧНО ОНИ армяшки УДЕРЖИВАЮТ ПОЗИЦИИ И НАСТУПАЮТ
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