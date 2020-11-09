Американцы попытаются найти в них брешь: в России переживают

Украина поставит в США радары РЛС 36Д6, сделанные на базе советских СТ-68, которые предназначены для обнаружения целей на средних и малых высотах.

Как сообщает Defense Express, заключен очередной контракт с производителем радаров – Запорожским научно-производственным комплексом "Искра".

Ранее, по данным сборника "Оружие отечества", этому контракту пытались помешать бизнес-структуры, связанные с Россией. До этого украинцам удалось поставить РЛС Вьетнаму, одному из основных покупателей российского оружия, что точно не понравилось Москве.

Однако тот факт, что модернизированная советская мобильная РЛС попадет в США должен раздражать еще больше, так как американцы могут лучше изучить технику, которая используется и в российской армии. А оборудование это достаточно серьезное: последняя разработка 79К6, которая уже используется в ВСУ, может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Сообщается, что в США эти станции будут использоваться для анализа и обучения персонала