СМИ: российский истребитель МиГ-29 окончательно устарел

СМИ: российский истребитель МиГ-29 окончательно устарел
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Только Миг-35 как-то исправит положение

Российский истребитель МиГ-29 – это устаревший самолет, несмотря на то, что у него хорошая маневренность, и он эффективен. Об этом пишет журнал The National Interest, ссылаясь на опыт американских пилотов, которые летали на советской машине. Кроме того, в США нашли в истребителе и технические недостатки, из-за которых его сложнее продать, чем тот же F-16, самый массовый в мире истребитель.

NI признал, что МиГ-29 свой маневренностью где-то даже превосходил F-15, против которого его и создавали. Особенно, на малых скоростях и в руках опытного пилота. Другой очевидный плюс – шлем летчика МиГ-29, который позволял нацелить ракету Р-73 поворотом головы.

Но вместе с тем, авионика у МиГ-29 уступала западной. Радиолокационные, навигационные системы у самолеты были неубедительны, поэтому у летчика были серьезные проблемы с ситуационной осведомленностью. Захватывать цель на F-15 было проще, так как у американского самолета был лучше радар.

Наконец, МиГ-29 был чересчур прожорлив и имел только 6 узлов подвески вооружений. Позже эту проблему исправили на МиГ-29СМТ и МиГ-35. 

Фоторепортаж
Летчики пришли в восторг от МиГ-35
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Александр ИЛЬИН

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