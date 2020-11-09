Азербайджан наступает: Карабах признал потерю города Шуша

Азербайджан наступает: Карабах признал потерю города Шуша
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Военнослужащие вооруженных сил Армении отходят к Степанокерту

В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР) признали, что утратили контроль над городом Шуша. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на пресс-секретаря президента НКР.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео абсолютно пустого города, в котором развешены азербайджанские флаги, в том числе над зданием мэрии Шуши. При этом рядом стоят азербайджанские военные. До этого Баку сообщал, что противник попал в окружение и с боем прорывается к Степанокерту.

Минобороны Армении эту информацию пока никак не прокомментировало. Официальный представитель Минобороны республики Шушан Степанян на своей странице в Facebook выложила видео уничтожения техники вооруженных сил Азербайджана.  

Александр ИЛЬИН

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