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В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР) признали, что утратили контроль над городом Шуша. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на пресс-секретаря президента НКР.
Минобороны Азербайджана опубликовало видео абсолютно пустого города, в котором развешены азербайджанские флаги, в том числе над зданием мэрии Шуши. При этом рядом стоят азербайджанские военные. До этого Баку сообщал, что противник попал в окружение и с боем прорывается к Степанокерту.
Минобороны Армении эту информацию пока никак не прокомментировало. Официальный представитель Минобороны республики Шушан Степанян на своей странице в Facebook выложила видео уничтожения техники вооруженных сил Азербайджана.
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