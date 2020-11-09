Российский беспиилотник "Орлан-10" сбили в Сирии

Российский беспиилотник "Орлан-10" сбили в Сирии
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
У дрона отвалились крылья, но в целом, он практически не пострадал

Российский беспиилотник "Орлан-10" сбили в западной части сирийской провинции Алеппо. Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", который опубликовал фотографии уничтоженного дрона, он упал на территории, подконтрольной боевикам.

"Орлан-10" – это легкий разведывательный беспилотник, способный находиться в воздухе до 16 часов и поднимать на высоту до 6 тыс. метров.


По мнению западных военных экспертов, беспилотник хоть и не имеет ударного вооружения, но может использоваться как система управления огнем и корректировки артиллерийских ударов, в частности, самоходок "Мста-С".

Дрон оборудован гиростабилизированной инфракрасной камерой, которая фиксирует разрывы снарядов и может нацеливать САУ на расстоянии до 30 километров.

Украина уверяет, что в Донбассе активно используются "Орлан-10", причем Россия якобы уже потеряла их десятки.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

"Перестарались": в главном доказательстве по делу МН17 обнаружили нестыковку

Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп

Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1122 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей