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Российский беспиилотник "Орлан-10" сбили в западной части сирийской провинции Алеппо. Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", который опубликовал фотографии уничтоженного дрона, он упал на территории, подконтрольной боевикам.
"Орлан-10" – это легкий разведывательный беспилотник, способный находиться в воздухе до 16 часов и поднимать на высоту до 6 тыс. метров.
По мнению западных военных экспертов, беспилотник хоть и не имеет ударного вооружения, но может использоваться как система управления огнем и корректировки артиллерийских ударов, в частности, самоходок "Мста-С".
Дрон оборудован гиростабилизированной инфракрасной камерой, которая фиксирует разрывы снарядов и может нацеливать САУ на расстоянии до 30 километров.
Украина уверяет, что в Донбассе активно используются "Орлан-10", причем Россия якобы уже потеряла их десятки.
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