Эксперт: "Сармат" и "Посейдон" сыграют главную роль в войне с США

Но прежде всего, они должны ее предотвратить

Россия в ответ на создание американцами новых ракет может форсировать испытания новейших стратегических видов вооружений, которые могут уничтожить США.

Об этом пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков на страницах "Военно-промышленного курьера".

По мнению эксперта, подобные меры понадобятся, если США все-таки откажутся продлевать СНВ-3. В этом случае, России понадобится несколько десятков "Посейдонов" и ракет "Сармат". Кроме того, имеет смысл реанимировать проект боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин", а также поставить на боевое дежурство крылатые ракеты межконтинентальной дальности. При этом Сивков особенно подчеркивает несостоятельность проекта ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник", испытания которой, по данным западных СМИ, возобновили на Севере.

Как считает автор, подобные шаги просто вынудят американцев продлить СНВ-3, тем более, что у них нет мощностей обогащения урана. Эксперт уверен, что как раз сокращение ядерных вооружений приблизило войну, а увеличение арсеналов, напротив, отдаляет ее.

Стоит отметить, что построить несколько десятков "Посейдонов" и ракет "Сармат" будет непросто и недешево. Пока последнюю готовят к летным испытаниям, а "Посейдон" настолько засекречен, что неясно, насколько эффективно он работает.