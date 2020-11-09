Эрдоган бурно отреагировал на видео о взятии Шуши

Эрдоган бурно отреагировал на видео о взятии Шуши
Реджеп Эрдоган. Фото:Xinhua/www.globallookpress.com
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Турецкий лидер намекнул, что азербайджанцы справились сами

Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз поздравил Азербайджан с взятием под контроль города Шуша. Ранее Минобороны республики опубликовало видео пустого города с азербайджанскими флагами.

Как заявил Эрдоган в своем выступлении, которое показало агентство "Анадолу", "братья в Азербайджане" сами решают проблему и добиваются успеха, очевидно намекая, что Турция не помогала Баку воевать в Карабахе, как это утверждает Ереван.

Турецкий лидер также процитировал азербайджанского политика Мамеда Расулзаде, который говорил, что однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится.


Вместе с тем, как заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, находящийся буквально в окопах, военные действия продолжаются на всей линии фронта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения Т-72 и БМП-2 вооруженных сил Армении. Похожий ролик с поражением уже азербайджанской техники выложило уже армянское ведомство. 

Александр ИЛЬИН

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