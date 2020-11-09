В Армении сбили российский вертолет - есть погибшие

В Армении сбили российский вертолет - есть погибшие
Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС
Огонь велся с территории Азербайджана

На территории Армении сбили российский вертолет. Как сообщает "Спутник-Армения" со ссылкой на источник в российский силовых структурах, по машине стреляли предположительно со стороны азербайджанского Нахиджевана, а упал он уже на территории Армении.

В Минобороны РФ подтвердили, что в Армении потерпел крушение российский вертолет. Об этом сообщает телеграм-канал RT. О катастрофе заявили и в МЧС Армении.

"Около 18:39 часов в центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на участке Ерасх-Паруйр Севак в овраге упал российский вертолет. После падения машина загорелась".

Пожарные и спасатели прибыли на место крушения.

Два члена экипажа погибли, говорится в заявлении нашего военного ведомства.

"Упавший в Армении рядом с населенным пунктом ЕРАСХ вертолет МИ-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", – цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.



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Александр ИЛЬИН

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