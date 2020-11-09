Машина получилась очень странной

Американский журнал The National Interest отыскал, пожалуй, самый необычный танк в мире. Это "Крайслер" TV-8, который был похож на огромного "головастика" с пушкой.

Машина задумывалась в 1950-х годах для ядерной войны с СССР в противовес советскому "Объекту 279". Танк должен был защитить не только от радиоактивного пепла и облучения, но и непосредственно от ядерного взрыва. Интересно, что танк по проекту весил немного, всего 25 тонн. Но 15 тонн – это был вес одной только башни.

Вооружение TV-8 было не таким и впечатляющим – 90-мм пушка, два соосных пулемета калибра 7,62 мм и один пулемет с дистанционным управлением калибра 12,7 мм на башне.

Для того, чтобы экипаж мог не вылезать наружу в зараженной местности, танк оборудовали системой камер видеонаблюдения, которые не были такими компактными, как сегодня. Тем не менее, по мнению NI, хотя бы внешне танк опередил время и ассоциировался с чем-то космическим.

Очевидный плюс танка заключается в том, что это амфибия. В задней части башни планировалось поместить водоструйные насосы. А сама башня – водонепроницаемая и состояла из двух корпусов, между которыми было пространство.

Проект так и не был реализован. Видимо, военные так и не смогли привыкнуть к внешнему виду "головастика". Построили только один полноразмерный макет.