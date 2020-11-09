Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета

Перед Москвой извинились и предложили денег

В МИД Азербайджана заявили, что наш вертолет был сбит случайно. Представители внешнеполитического ведомства извинились перед Россией. Об этом со ссылкой на заявление министерства пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий сбили российский вертолет Ми-24. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами. В нашем Минобороны заявили, что огонь вели с земли из ПЗРК.

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом",

– говорится в заявлении МИД. Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что это было случайно. Вертолет летел в темноте и низко, кроме того, ранее наши машины не замечали в этом районе.

России предложили выплатить компенсацию.