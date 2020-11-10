Российские десантники поехали в Карабах вооруженные до зубов

Российские десантники поехали в Карабах вооруженные до зубов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бойцам выдали лучшую на сегодняшний день в России экипировку

Десантники-миротворцы из Ульяновской бригады, которые поедут в Нагорный Карабах, отлично вооружены, оснащены современной боевой техникой, экипировкой, а также владеют английским языком.

Несколько лет назад десантники получили комплекты боевого снаряжения 6Б52 "Ратник", которую еще называют экипировкой "солдата будущего". В частности, комплект оборудован системой управления "Стрелец", в составе которой средства связи, целеуказания. Она позволяет передавать свои координаты на командный пункт с помощью ГЛОНАСС и GPS. Вместе с десантниками такие комплекты получили спецназовцы Центрального военного округа, снайперы базы Гюмри в Армении, а также морские пехотинцы Тихоокеанского флота.

Кроме того, с 2017 года бригада десантников-миротворцев перевооружилась на современные БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

БМД-4М оснащена боевым модулем "Бахча-У" со 100-мм пушкой, а также пусковой установкой 2А70 и 30-мм автоматичнеской пушкой 2А72. Но главное, "Бахча" оснащена автоматической системой управлением огнем и системой стабилизации вооружения в двух плоскостях. Благодаря этому из БДМ-4М можно вести огонь на ходу, а тепловизор, прицел ночного видения и лазерный дальномер позволяют точно поражать цели в любое время суток.

Как пишет "МК", на вооружение Ульяновской бригады также поступили современные средства радиоэлектронной борьбы, что крайне важно, учитывая, как эффективно Азербайджан и Турция используют свои ударные беспилотники.

Для защиты от радиоуправляемых минно-взрывных устройств десантникам выдали комплекс РЭБ РБ-531Б "Инфауна". Для разведки используются беспилотинки "Орлан-10". 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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России мало трупов этих несчастных пацанов ? А Шойгу туда не поехал ?
Гость
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Безволосые и не вонючие задницы надо думать у азерабайбжасок?
Гость
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