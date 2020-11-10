Советский истребитель "румынской обработки" искренне удивил летчиков НАТО

Румынский истребитель советского производства МиГ-21 пролетел на рекордно низкой высоте, едва не задев автомобили на аэродроме. Соответствующее видео опубликовал в Youtube пользователь "Чингис Дамбиев".

Сообщается, что кадры сняты на учениях НАТО "Фракийская звезда-2020", которые проходили в сентябре рядом с болгарским селом Чешнегирово. В маневрах принимали участие экипажи ВВС Италии, Румынии, Греции, Болгарии, а также американцы на C-130J Super Hercules.

Румынские МиГ-21 – очень любопытные экземпляры, так как их купили у Болгарии и Венгрии, а затем модернизировали уже на месте. Этим занимались рымынская компания Aerostar и израильская Elbit Systems.

Всего в ВВС Румынии числятся 36 истребителей МиГ-21. Для сравнения, у Индии, которая тоже модернизировала самолеты, 112 МиГов плюс 38 учебных.

МиГ-21 – один из главных долгожителей в боевой авиации. Индия даже использовала истребитель в недавнем воздушном конфликте с ВВС Пакистана. На Западе среди главных преимуществ самолета называют его маневренность, легкость, а также небольшие размеры, из-за чего его трудно сбить.

Все находящиеся на боевом дежурстве в разных странах МиГ-21 теперь вооружены современными ракетами. Конечно, они не могут составить конкуренцию F-16 или Су-30СМ, однако определенные боевые задачи выполнять могут.