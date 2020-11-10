Западные страны отказываются поставлять комплектующие для самых жутких убийц войны в Карабахе

Турецкая компания Baykar Makina отказалась от украинских двигателей для беспилотников в пользу отечественных. Переговоры шли о приобретении продукции компании "Мотор Сич", однако турки все равно остановили свой выбор на двигателях Turkish Aerospace Industries (TAI), а если быть точнее, компании TUSAS Engine Industries.

Когда Азербайджан начал использовать беспилотники турецкого производства в Карабахе, многие европейские и североамериканские компании отказались поставлять комплектующие для этих дронов. В том числе, и австрийцы – двигатели Rotax 912 для Bayraktar TB2.

Видимо, тут-то и подсуетилась украинская "Мотор Сич", предложив свою продукцию. Однако, как пишет Global Defense Corp, турки в итоге назвали свои двигатели одними из самых эффективных в своем классе и выбрали их. Аналогично ранее туркам пришлось оснастить беспилотники отечественными электронно-оптическими системами наведения взамен L3Harris WESCAM, которые раньше поставляла канадская компания.

Как заявили украинскому изданию Defense Express в компании Baykar, двигатель у Bayraktar TB2 поршневой, а Украина такие не производит. При этом в компании подчеркнули, что замена двигателя не имеет отношения к украинско-турецкому сотрудничеству по БПЛА Akinci.