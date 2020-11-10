Российским миротворцам находиться в Карабахе очень опасно - эксперт

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Группировка из нашей страны окажется между двух огней

Российским миротворцам в Нагорном Карабахе угрожает серьезная опасность. В этом уверен преподаватель УрФУ, журналист и эксперт Валерий Амиров.

По его мнению, стороны конфликта никогда окончательно не договорятся и не помирятся. Ни в Армении, ни в Азербайджане не успокоятся, ведь одних не устраивает потеря территорий, а других – то, что, несмотря на явное преимущество, они не смогли целиком вернуть республику себе.

В подтверждение аналитик напомнил о другой войне – в Южной Осетии. В 2008 году артиллерия Грузии обстреляла территорию этой республики, из-за чего пострадали не только местные жители, но и российские миротворцы. То же самое  может случиться и в Карабахе. предупредил он.

Соглашения, подписанные Ереваном и Баку, Амиров назвал еще одной передышкой в этой нескончаемой войне. У обеих сторон конфликта большие потери. Армяне за это время соберутся с силами, азербайджанцы подтянут резервы и зачистят уже контролируемую ими территорию, отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Ранее стало известно, что российские десантники, которые отправятся в Нагорный Карабах как миротворцы, отлично вооружены, оснащены современной боевой техникой, экипировкой, а также владеют английским языком. Также у них есть комплекты боевого снаряжения 6Б52 "Ратник", которое считают обмундированием "солдат будущего".

До этого Армения и Азербайджан договорились о прекращении с полуночи 10 ноября войны в Нагорном Карабахе, обмене пленными и телами погибших, а также о распределении между ними нескольких районов непризнанной республики. 

Полина ДОРОЖКИНА

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